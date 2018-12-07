Uluslararası İslam Sanatları Yarışmasının Ödülleri Verildi

Bakan Kurum, ecdadın mirası olan Türk-İslam sanatları ile eserlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından yarışmayı çok önemsediklerini dile getirerek, “Konya tarihi kimliği ve yetiştirdiği evlatlarıyla Türk-İslam Medeniyetinin başkenti olma özelliğini hâlâ koruyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın ödülleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile verildi.

Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezinde Türkiye’den ve farklı ülkelerden ödül alan sanatçıların katılımı ile gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, yarışmanın anlatıldığı kısa film ve ney dinletisi ile devam etti.

KONYA TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİN BAŞKENTİ OLMA ÖZELLİĞİNİ KORUYOR

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yarışma dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. 1071’den itibaren Anadolu’yu ihya ve inşa eden ecdadımızın ilk fethettiği ve medeniyetini yükselttiği toprakların Konya olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, bin yıldır Konya’nın yalnızca Türkiye Selçuklu Devleti’nin değil, Türk-İslam Medeniyetinin de başkentlerinden birisi olduğunu aktardı. Kurum, “Konya, tarihi kimliği ve yetiştirdiği evlatlarıyla hala bu kimliğini ayakta tutmaktadır. Yarışmaya konu olan hat, tezhip, çini ve minyatür sanatları, tarihi birikimimizin bir yansıması olarak şekil alıyor ve vücut buluyor. Tarihimizin bir mührü olarak geleneksel sanatların yaşatılması da bizlere bırakılan milli bir görevdir. İnsanlığın mirası bu sanatların varlığını sürdürmesi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

ECDADIMIZIN MİRASININ YAŞAMASI AÇISINDAN BU YARIŞMA ÇOK ÖNEMLİ

Uluslararası yarışmaya sadece Türkiye’den değil, Malezya, Mısır, Suriye, Endonezya, İran ve Özbekistan’dan da pek çok sanatçının katıldığını hatırlatan Bakan Kurum, “Bu kültürün yaşatılması, belediyelerimiz açısından çok önemli. Dolayısıyla bu yarışmaları ve ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirası gelecek nesillere aktarılması açısından yapmamız gerekiyor. Bizler de bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Bu eserlerin yaşaması açısından bu yarışma da çok önemli” diye konuştu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, böylesine önemli bir yarışmayı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik ederek, Konya gibi söz konusu alanlarda öncülük yapan bir şehirde böyle bir yarışma ile önemli bir eksikliğin doldurulduğunu söyledi.

BU YARIŞMA GELENEKSEL SANATLARIMIZI İHYA ETMEK NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yarışma ile ümmet şuuruyla kültürel bir şölen yaşandığını kaydederek, “Geleneksel sanatlarımızı ihya etme ve bunları daha ileriye taşıma noktasında bu çalışması dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum. Unutulmamalıdır ki kültür ve sanatı küçümseyenler kaybetmeye mahkûmdurlar. İslami değerlerimizle sanatı milli, mahalli ve şahsi anlayışla zenginleştirerek gelecek nesillerimize bu güzellikleri de taşımak bizlerin asli görevleridir. Gençlerimize bu mirası aktarmak hepimizin görevi” diye konuştu.

KONYA İSLÂM KÜLTÜRÜNÜN VE SANATININ EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 200 yıla yakın bir süre Selçuklu’ya başkentlik yapan Konya’nın İslâm kültürünün ve sanatının en önemli merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, “Özellikle hat, tezhip, minyatür ve çini gibi birçok sanatın en üst seviyede icra edildiği Konya, söz konusu sanat dallarının gelecek nesiller tarafından da tanınması, anlaşılması ve geleceğe taşınmasına dair önemli çalışmalara da ev sahipliği yapmaktadır” diye konuştu.

Başkan Altay, yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından çok sayıda nitelikli eser katıldığını hatırlatarak, dereceye giren eserlerin Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri süresince 17 Aralık’a kadar Konyanüma’da sergileneceğini söyledi. Dereceye giren sanatçıları tebrik eden Altay, “Bu yarışma bizi, geçmişimizi ve değerlerimizi ifade eden sanatlarımızı bugüne taşıyor ve günümüz yorumlamalarıyla bizleri daha da ileriye taşıyor” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İslam sanatlarının sanatçı boyutunda teşvik edilmesi, günümüze taşınması ve gençlerin bu alandaki ilgilerini arttıracak yarışma dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik etti.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Törende, hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında dereceye girenler ile jüri üyelerine ödülleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Orhan Erdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile tarafından verildi.

ESERLER KONYANÜMA PANORAMA’DA SERGİLENECEK