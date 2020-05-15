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Ümraniye'de katı atık toplama merkezinde korkutan yangın

Ümraniye'de bir katı atık toplama merkezinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Elektrik hatlarındaki parlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

DHA15 Mayıs 2020 Cuma 02:47 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 02:47
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Yangın, Dudullu Mahallesi Azade Sokak'taki Katı Atık Toplama Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle atık toplama merkezinde yangın çıktı. İçerideki kağıt, plastik ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI

İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, parlayan elektrik kabloları nedeniyle zorluk yaşadı. Elektriğin kesilmesinin ardından ekipler yangına müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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