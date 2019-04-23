17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8359
  • 6,571
  • 238.828
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ümraniye'de merdiven çöktü

Ümraniye'de bir binanın girişinde bulunan merdiven çöktü.

  • DHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ümraniye'de bir binanın girişinde bulunan merdiven çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, o sırada merdivende bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

D-100´de feci kaza! O anlar kamerada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, 23 Nisan Özel Oturumu için TBMM'de

Başkan Erdoğan, 23 Nisan Özel Oturumu için TBMM'de

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

İtiraf etti: Ben öldürdüm

İtiraf etti: Ben öldürdüm

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu akşam başlıyor

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu akşam başlıyor

Havadan ilk kez böyle görüntülendi

Havadan ilk kez böyle görüntülendi

Yılda sadece 25 gün avlanılıyor, Avrupa'ya çerez olarak gönderiliyor

Yılda sadece 25 gün avlanılıyor, Avrupa'ya çerez olarak gönderiliyor

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat
 

POPÜLER HABERLER

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

İstanbul'a 2 saat uzakta! Ziyaretçi sayısı hızla artıyor...

İstanbul'a 2 saat uzakta! Ziyaretçi sayısı hızla artıyor...

Türkiye'nin en uzunlarından... Sadece bu kısmı ziyaret ediliyor

Türkiye'nin en uzunlarından... Sadece bu kısmı ziyaret ediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA