Ümraniye'de merdiven çöktü
Ümraniye'de bir binanın girişinde bulunan merdiven çöktü.
- DHA
Ümraniye'de bir binanın girişinde bulunan merdiven çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, o sırada merdivende bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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