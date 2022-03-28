Ümraniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu İMES Kavşağı mevkisinde seyir halindeki 34 DHJ 651 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yabancı plakalı bir tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan ve isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki yolcuyu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

