Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Umuda yolculuk yine yarım kaldı

İzmir’de geçtiğimiz günlerde 22 göçmene mezar olan feci kazanın ardından bir acı haberde Kayseri’den geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malatya’dan Kayseri yönüne giden Mehmet Çetin yönetimindeki minibüs, sürücünün uyuması üzerine Pınarbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çoğunluğu Afgan uyruklu olmak üzere Pakistanlı ve Özbekistanlı düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, Çetin ve bir göçmene mezar oldu, 21 kişi ise yaralandı. Öte yandan Van’dan İstanbul’a gittiği tahmin edilen 16 kişilik minibüsün daha çok göçmen alabilmesi için ortadaki koltukların söküldüğü belirlendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çekicinin iş kazası kamerada

Çekicinin iş kazası kamerada

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA