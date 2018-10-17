Umuda yolculuk yine yarım kaldı
İzmir’de geçtiğimiz günlerde 22 göçmene mezar olan feci kazanın ardından bir acı haberde Kayseri’den geldi.
Malatya’dan Kayseri yönüne giden Mehmet Çetin yönetimindeki minibüs, sürücünün uyuması üzerine Pınarbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çoğunluğu Afgan uyruklu olmak üzere Pakistanlı ve Özbekistanlı düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, Çetin ve bir göçmene mezar oldu, 21 kişi ise yaralandı. Öte yandan Van’dan İstanbul’a gittiği tahmin edilen 16 kişilik minibüsün daha çok göçmen alabilmesi için ortadaki koltukların söküldüğü belirlendi.
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