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UNESCO'nun ikiyüzlü 'Ayasofya' tavrına 'Kurtuba' cevabı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, UNESCO'nun Ayasofya açıklamasına cevap vererek, '8. yüzyılda cami olarak inşa edilmiş ve 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş olan ve halen ibadete açık aktif bir kilise olarak kullanılmakta olan İspanya Kurtuba Camii, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlığını sürdürmektedir.' dedi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:38 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:49
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Ayasofya'nın camii olarak yeniden ibadete açılmasının ardından UNESCO'dan açıklama gelmiş ve “Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık. Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin inceleme yapması söz konusu olabilir.” ifadelerini kullanılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada UNESCO'ya madde madde cevap verdi:

"1) İstanbul'un Tarihi Alanları"nın bir bileşeni olarak 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Ayasofya, UNESCO'nun 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesinin yanı sıra ulusal mevzuatımız kapsamında da güçlü bir şekilde korunmaktadır.

2) UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir. Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir.

3) Öte yandan, 8. yüzyılda cami olarak inşa edilmiş ve 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş olan ve halen ibadete açık aktif bir kilise olarak kullanılmakta olan İspanya Cordoba Camii, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlığını sürdürmektedir."

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