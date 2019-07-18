Üniversite adayları için tercih maratonu başladı
YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Adaylar, üniversite tercihlerini 23-29 Temmuz arasında yapabilecek.
ÖSYM, 2.5 milyon öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları dün açıklandı. Öğrenciler, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Adaylar, üniversite tercihlerini ise 23-29 Temmuz arasında yapabilecek. 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, önlisans ve lisans programlarında açıköğretim dâhil toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan var. Adaylar 24 bölüm tercih edebilecek.Ancak adaylar tercihlerin tümünü doldurmak zorunda değil.
24 BÖLÜM HAKKI
YKS tercih robotu üniversite tercihi yapacak öğrencilerin işini büyük oranda kolaylaştıracak. Tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkânı sağlıyor.
TABLO 3/4 LİSTELERİ
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden Tablo 3 ve Tablo 4’te veriliyor. Tablo 3’te 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercih yapabilecek ve iki yıllık ön lisans programları bulunuyor. Tablo 4’te ise 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar dört veya daha fazla yıllık lisans programları yer alıyor. Adaylar tercihlerini kaydettikten sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değişiklik yapabilecek.
BASKI YAPMAYIN
Eğitmen ve Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, çocuklarının hayatlarının seçimini yapacakları bu dönemde sağlıklı bir tercih süreci için ailelere de düşen önemli sorumluluklar olduğunu belirterek, “Yaşamın doğal akışının dışına çıkarak tercih dönemini bir ölüm kalım meselesi haline getirmenin kimseye yararı olmayacaktır. Aksine gereğinden fazla anlam, değer yüklenen bir tercih süreci, büyük ihtimalle duygusal, aceleci ve yanlış kararlarla son bulacaktır” ifadelerini kullandı.
AYT’de bir soru iptal
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2019-YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki ‘Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1’ testinin 33’üncü sorusunun iptal edilerek, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi. Duyuruda, şunlar kaydedildi; “2019-YKS’ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki ‘Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1’ testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.”
YKS 1.’si İzmir’den
2019 YKS sonuçların açıklanmasıyla ülke çapında üniversite öğrencisi adayları büyük heyecan yaşarken, bu yıl TYT türünde 500 tam puan alan Berke Çalışkan, Türkiye 1.’si oldu. Elde ettiği başarıyı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den öğrendiğini söyleyen Berke Çalışkan, “ÖSYM Başkanı beni arayıp 1. olduğumu söyleyince çok mutlu oldum” dedi. Bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğini ifade eden Çalışkan, “Üniversiteye henüz karar vermedim. Araştırmalarımı sürdürüyorum. Gelecekte bu mesleğin önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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