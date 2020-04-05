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Güncel

AFAD'dan karantina açıklaması! Üniversite öğrencileri memleketlerine ücretsiz gönderilecek

AFAD, koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda tamamlayan üniversite öğrencilerinin AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz gönderildiklerini duyurdu.

05 Nisan 2020 Pazar 19:30 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 19:34
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AFAD sosyal medyada yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda tamamlayan üniversite öğrencilerinin AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz gönderildiklerini duyurdu.


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