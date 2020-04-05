AFAD sosyal medyada yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda tamamlayan üniversite öğrencilerinin AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz gönderildiklerini duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ÜCRETSİZ olarak gönderilmektedir.— A F A D (@AFADBaskanlik) April 5, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#EvdeKal