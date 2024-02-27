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Üniversite öğrencisi genç ''kıskançlık'' cinayetine kurban gitti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ‘kıskançlık' meselesi yüzünden çıkan kavgada bir genç, kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İHA27 Şubat 2024 Salı 05:36 - Güncelleme:
Üniversite öğrencisi genç ''kıskançlık'' cinayetine kurban gitti
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İzmir'in Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta Nebi Özdemir (22), ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile sokakta bulundukları esnada, kız arkadaşının eski sevgilisi O.G. (19) yanlarına geldi.

Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, O.G. yanında bulunan bıçakla, üniversite öğrencisi Özdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇTIĞI İLÇEDE SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.G.'yi Güzelbahçe ilçesinde olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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