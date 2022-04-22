Üniversiteli gençler yaptıkları takıları ziyaret ettikleri yaşlılara hediye ederek kalpleri kazanıyor

Sinop KYK Kız Öğrenci Yurdunda, öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmeleri için takı tasarım kursu açıldı.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği kursta takı tasarımı konusunda eğitim alan gençler, daha sonra atölyede yüzük, kolye, bilezik gibi takılar üretmeye başladı.

Kursa katılan beş kız öğrenci, yaptıkları takıları ziyaret ettikleri yaşlılara hediye etmeye karar verdi.

Yurt binasında oluşturulan atölyede el emekleriyle yaptıkları takıları kentte evlerinde ziyaret ettikleri yaşlılara hediye eden, onlarla sohbet eden öğrenciler, sıcak ilgiyle karşılaştı.

Öğrencilerden Hümeyra Yazıcı, AA muhabirine, yaşlı vatandaşları ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri yaşlılara, elleri boş gitmeyi istemediklerini dile getiren Yazıcı, "Onlar bizden hiçbir şey istemiyor ama biz bir şekilde biraz olsun yüzlerinde tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Kurslarda kendimiz için arkadaşlarla takılar yapıyoruz. Bir gün arkadaşlarla sohbet ederken bu takıları yaşlı vatandaşlarımıza da hediye edebiliriz diye düşündük. O günden sonra işte bilezik, kolye ve yüzük gibi takıları yaşlılarımıza hediye etmeye başladık." diye konuştu.

- "HEDİYEDEN FAZLA ONLARLA GÖNÜL BAĞI KURMAK ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Yazıcı, hediye götürdükleri yaşlılarla aralarında güzel bir bağ oluştuğunu vurgulayarak "Onlarla sohbet etmek, dertlerini dinlemek bize çok iyi geliyor. Hediyeleri verdiğimiz zaman çok mutlu olduklarını görmek bizi duygusal anlamda çok etkiliyor. Çünkü yaşlılarımız bizim değerlerimiz, onlara sahip çıkmalıyız. Mesela bir teyzemiz çok yalnız olduğunu söyledi. Ağlamamak için kendimizi zor tuttuk. Hediyeden fazla onlarla gönül bağı kurmak çok daha önemli." ifadesini kullandı.

Zehra Erbeyi ise yaşlı bireylerin biraz olsun yüzlerinin güldüğünü görmenin kendilerine huzur verdiğini dile getirdi.

İnsanları kendilerinin yaptıkları küçük şeylerle mutlu etmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Erbeyi şöyle devam etti:



"Böyle bir şeye vesile olmak insana kendini çok iyi hissettiriyor. Onlarla kucaklaşıyor, öpüşüyor, şakalar yapıyoruz. Mutlu olduklarını görünce huzur buluyoruz. Özellikle takıları hediye ederken 'Siz bunları satın mı aldınız?' diyenler oluyor. Biz de 'Hayır kendimiz yaptık.' cevabını veriyoruz. Aramızda zaman zaman böyle güzel diyaloglar da yaşanıyor. Sonucunda hayır dualarını alıyoruz, bizim için en önemlisi o."

Ayşenur Sepetçi de bazen ağlama duygusuna kapıldıklarını aktararak "Biz onları çok seviyoruz. Her gün yaşlılarımızı ziyaret etmeye çalışıyor, gönüllerini alıyoruz. Hediyelerle de biraz olsun mutlu etmek için uğraşıyoruz." dedi.

Öğrencilerin ziyaret ettiği yaşlılardan 80 yaşındaki Hamide Yılmaz ise kız öğrencilerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getirerek "Borçlarını nasıl öderim bilmiyorum. Kızlarımla aramız çok iyi. Allah onlara zihin açıklığı versin. Allah onlardan bin kere razı olsun." diye konuştu.