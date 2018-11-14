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Unkapanı Köprüsü yakınlarında erkek cesedi bulundu

Unkapanı Köprüsü yakınlarında 60 yaşlarındaki bir şahsın cesedi bulundu.

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Köprünün kenarında, 60 yaşlarındaki bir şahsın yerde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik tespitine yarayacak herhangi bir belge çıkmayın şahsın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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