İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel gözaltına alınmıştı. Selen Görgüzel'in savcılıkta verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olduğu öne sürülen hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel bir jetle Kıbrıs'a giderken uyuşturucunun da kullanıldığı uçak fantezisi yaptığını anlatmıştı.

Selen Görgüzel, tatil için KKTC'ye gittiklerini, Gülibrahimoğlu'nun özel jetin arka kısmında uygunsuz fiiller işlediğini savcılık ifadesinde belirtti. İtirafın ardından uçağın, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na kiralandığı ortaya çıkmıştı. Sık sık özel jet kiralaması ile gündeme gelen İmamoğlu'nun 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen kiralama işleminin faturaları ortaya çıktı.

Söz konusu uçağın Ziver Air'e ait, TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jet olduğu öğrenildi. Ekim 2016'da ABD'den Türkiye tarafından satın alınan uçak Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Jet, Haziran 2022'de Ziver Air'e, oradan da Eylül 2024'te Güven Air'e satıldı. Tartışma konusu Kıbrıs turu 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti. Bununla ilgili olarak uçağın asıl sahibi olan işadamı Veysel Demirci uçağı o dönemde kiraladıklarını kaydedip "O yıl Global Jet ile sözleşme yapmışız. Onlar da WW Havacılık'a kiralamış.

Bu uçuş karşılığında da 22 bin 751 avro almışlar" dedi. İmamoğlu henüz Beylikdüzü Belediye Başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koyduğunda kiraladığı jetlerle gündeme gelmişti. İmamoğlu daha önce de Bonair Havacılık, Vizyon Havacılık, Söz Jet Havacılık, Genel Havacılık gibi şirketlerden uçak kiralaması ile gündeme gelmişti.