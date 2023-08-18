Ünlü rapçilere operasyon! Haklarında yakalama kararı çıkarıldı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasının yapılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlendi.

Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden "Heijan" rumuzuyla bilinen Doğan T, "BIG" rumuzlu Samet I. ve "CAC" rumuzlu Şahan T. gözaltına alındı.

Aynı kapsamda şüpheli sıfatıyla aranan "Muti" rumuzlu Muhammet Nedim D'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suçu ve suçluyu övmek", "suç işlemeye tahrik" gibi suçlardan işlem yapıldığı bildirildi.