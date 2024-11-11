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Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Erbil ve Ortaç için ev hapsi kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Ortaç ve Erbil, adli kontrol şartı ile serbest bırakılarak haklarında ev hapsi kararı alındı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu! Erbil ve Ortaç için ev hapsi kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından aralarında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın da olduğu 16 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Serdar Ortaç, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarının iddiaların doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna, "İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm." yanıtını verdi

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden bir kısmının işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 18 yaşından küçük şüpheli E.N'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Diğer 9 şüphelinin ise hakimlikteki işlemleri sürüyor.

"KUMARI DAHA NASIL KÖTÜLEYECEĞİZ, MİLLETE DAHA NASIL ANLATACAĞIZ BU İŞİ BİLMİYORUM"

Şüpheli Serdar Ortaç, hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirdi.

Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur?' diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

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