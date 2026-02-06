İSTANBUL 15°C / 11°C
Güncel

Ünlülere yönelik soruşturmada yeni isim: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.

IHA6 Şubat 2026 Cuma 18:54 - Güncelleme:
Ünlülere yönelik soruşturmada yeni isim: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin savcılıkta işlemleri tamamlandı. Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da arasında bulunduğu 19 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sonlandı.

Savcılık tarafından Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama istemiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

