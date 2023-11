U.S. Polo Assn. Sonbahar Koleksiyonu ile “Yenilenme”ye davet

Koleksiyon içerisinde, sezonun zamansız ve klasik renklerinden olan sarı, mürdüm ve lacivert tonları tüm göz alıcılığıyla dikkat çekiyor. Yelek ve sweatshirt'lerde enerjisiyle göz dolduran renkler sonbahar stillerine canlı ve taze bir dokunuş katıyor. Sportif şıklığı öne çıkaracak birbiriyle uyumlu tasarımlar zamana karşı meydan okuyarak sonbahar stiliyle yeniliğe uyum sağlıyor.



ZAMANSIZ ÇİZGİLERLE SONBAHAR STİLLERİ



Nesiller boyunca taşınacak bir mirasın öncülüğünü, kendinden ödün vermeden daima koruyan U.S. Polo Assn., gardıropların vazgeçilmez klasiği olan şişme yelekleriyle kadın ve erkeklerin mevsim geçişlerinde bir numaralı tercihi olurken; koleksiyona yeni katılan trençkotlar, deri ceketler, hırkalar ve ekose desenli trikolarıyla fark yaratıyor. U.S. Polo Assn. Sonbahar & Kış | 23-24 koleksiyonuyla bu sezon her alanda kullanım rahatlığı sağlayan şık ve spor tarzın öncüsü. Balıkçı yakalar, yumuşak tuşeli ekose trikolar, kaz tüyü montlar ve sonbaharın turuncu tonlarıyla bütünleşen tasarımlarıyla mevsimin tatlı esintilerine eşlik etmeye hazır.

GEÇMİŞİN GÜÇLÜ MİRASINDAN İZLER TAŞIYAN PARÇALAR



Baklava desenli trikolar, binici pantolonlar, kadife ceketler ve triko yelekler kombinlerin baş rolü olmaya aday. Sonbaharın sarı sıcak renklerinin ahenk içerisinde dans ettiği tasarımlar stilinize canlılık katıyor. Feminen duruşunu zarif tarzıyla birleştiren USPA kadını ise bu sezon da trendlere uygun güncel stilini koruyor. Çağdaş, cesur ve modern yapısıyla zamana meydan okuyan bir tavır oluşturmak için hazırlanan bucket iplikten kapşonlu trikolarla metal tokalı makosen ve yumuşak tuşeli trikolar, USPA kadının şık ve zamansız stilini tamamlıyor.

CANLI DOĞANIN ENERJİK TAVRI



Doğanın her sezon kendini büründürdüğü farklı renklerinden, yeniden doğuşundan ve canlılığından ilhamla USPA spor parçaları yepyeni bir serüvene davet ediyor. Yeşillerin dinamik ve heyecan dolu tavrı özgür ve mutlu bir enerjinin kaynağını oluşturuyor.

U.S. Polo Assn. Sonbahar-Kış | 23-24 sezonu geçmişten aldığı güçlü mirasını yepyeni bir imajla günümüze taşıyor.

U.S. POLO ASSN. HAKKINDA



U.S. Polo Assn., 1890'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde polo sporunu desteklemek için kurulmuş kar amacı gütmeyen, dünyanın en eski spor yönetim birliklerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi markasıdır. U.S. Polo Assn., dünya genelinde 1.100'den fazla perakende mağazası ve e-ticaret aracılığı ile 180 ülkede kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarının yanı sıra lisanslı aksesuar, ayakkabı, seyahat ve ev tekstili ürünleri sunmaktadır. License Global dergisinin 2020 yılı "En İyi 150 Küresel Lisans " listesinde 5. en büyük spor lisansörü ve genelde 38. sırada yer alan U.S. Polo Assn. National Football League, National Basketball Association ve Major League Baseball gibi ikonik spor markalarının yanında yerini almıştır. Aydınlı Grup 1997'den beri Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında lisans hakkına sahiptir. Daha fazla bilgi için www.uspoloassn.com adresini ziyaret edebilirsiniz.