Uşak merkezli 6 ilde 'Bylock' operasyonu: 9 gözaltı
Uşak merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.
- AA
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 9'u kadın 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Ordu, Van, Aydın, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 8'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ev ve iş yerlerindeki aramaların ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan kadın zanlı aranıyor.
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