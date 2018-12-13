Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı (ByLock) kullandığı ve örgüte destek verdiği tespit edilen şüpheli şahıslar hakkında operasyon başlatıldı. Uşak merkezli yapılan operasyonda İzmir ve Denizli illerinde de olmak üzere 1’i kadın toplam 8 şüpheli yakalanarak Uşak’a getirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere KOM Şubeye götürüldüler.