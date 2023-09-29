Uşak'ta 17 zehir taciri tutuklandı

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aralamalarda ise 18 bin 631 sentetik ecza, 29 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 1 gram eroin, 141 adet farklı ebatlarda A4 bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. 23 şüphelinin gözaltı sürecinde alınan ifadeler doğrultusunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 2'si savcılıktaki ifadesi sonrasında, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.