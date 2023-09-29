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Uşak'ta 17 zehir taciri tutuklandı

Uşak'ta zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Uşak'ta 17 zehir taciri tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 26 Eylül'de Uşak ve Denizli'de belirlenen adreslere 41 ekip, 141 personelin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aralamalarda ise 18 bin 631 sentetik ecza, 29 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 1 gram eroin, 141 adet farklı ebatlarda A4 bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi. 23 şüphelinin gözaltı sürecinde alınan ifadeler doğrultusunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 2'si savcılıktaki ifadesi sonrasında, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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