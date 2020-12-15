Uşak'ta bir doğal gaz patlaması daha

IHA 15 Aralık 2020 Salı 11:09 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 11:09

Olay, Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokakta bir apartmanın 3’üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

VATANDAŞLAR DOĞALGAZ KONUSUNDA UYARILMIŞTI

Uşak’ta dün iki farklı noktada doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralanmıştı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi vatandaşları, “Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğalgaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir” şeklinde uyarmıştı.

DÜN DE İKİ PATLAMA OLMUŞTU

Uşak’ta dün meydana gelen 2 farklı noktada doğalgaz patlaması sonucu 6 kişi yaralanmıştı.