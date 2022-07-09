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Uşak'ta Eylül ayı sonuna kadar ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı

Uşak Valisi Turan Ergün, muhtemel bir orman yangınlarını önlemek için Eylül ayı sonuna kadar ormana giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı. Uşak Valisi Turan Ergün, 'Temmuz ayındayız ve sıcakların en yüksek seviyeye vardığı dönem. Geçen haftalarda da yine Muğla'da yangın yaşadık. Çevre illerle de uyumlu olarak ve orman komisyonu olarak özellikle ormana girişlerde bazı tedbirler aldık. Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandı. Ormana sadece görevliler girebilecek. Onun dışında ormana girmek, ateş yakmak, piknik yapmak yasaklandı' şeklinde konuştu.

IHA9 Temmuz 2022 Cumartesi 11:54 - Güncelleme:
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Uşak Valisi Turan Ergün, Kurban Bayramı vesilesiyle İzmir - Ankara karayolu üzerinde Polis Şeker Uygulama Noktası'na gitti. Burada Vali Ergün'e Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, şube müdürleri, polisler ve askerler eşlik etti.

Denetleme noktasına da çıkan Turan Ergün, vatandaşlarla da bayramlaşırken araç içlerindeki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Ayrıca Vali Ergün, sürücüleri dikkatli ve yavaş olmaları konusunda uyardı.

Polis uygulama noktasında açıklamalarda da bulunan Vali Turan Ergün, Eylül ayı sonuna kadar orman bölgelerine giriş ve çıkışların yasak olduğunu belirtti. Vali Ergün, "Temmuz ayındayız ve sıcakların en yüksek seviyeye vardığı dönem. Geçen haftalarda da yine Muğla'da yangın yaşadık. Çevre illerle de uyumlu olarak ve orman komisyonu olarak özellikle ormana girişlerde bazı tedbirler aldık. Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandı. Ormana sadece görevliler girebilecek. Onun dışında ormana girmek, ateş yakmak, piknik yapmak yasaklandı" şeklinde konuştu.

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