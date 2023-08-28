İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5796
  • EURO
    28,7472
  • ALTIN
    1638.67
  • BIST100
    8003.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uşak'ta gerçekleşen dolu yağışı vatandaşları korkuttu
Güncel

Uşak'ta gerçekleşen dolu yağışı vatandaşları korkuttu

Uşak'ta dün gece etkili olan dolu yağışı, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:52 - Güncelleme:
Uşak'ta gerçekleşen dolu yağışı vatandaşları korkuttu
ABONE OL

Kent merkezindeki Dikilitaş Mahallesi'nin Birinci Koray, Üçüncü Tolga, Beşinci Tolga ve Altıncı Tolga sokaklarında gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Nohut iriliğinde düşen dolu, buz tabakasının oluşmasına yol açtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Uşak Belediyesi ekipleri sevk edildi. Dolu birikintileri, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek temizlendi.

Altıncı Tolga Sokak sakinlerinden 58 yaşındaki Ayşe Gök, dolu yağışı nedeniyle korktuklarını söyledi.

Gök, "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Korktum, hüngür hüngür ağladım. 'Allah'ım ev gitti galiba.' dedim." diye konuştu.

Aynı sokakta ikamet eden 80 yaşındaki Fatma Akduman da ilk kez böyle bir dolu yağışına tanık olduğunu dile getirdi.

Beşinci Tolga Sokak sakinlerinden 56 yaşındaki İsa Akduman ise "Dolu, adeta taş gibiydi." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.