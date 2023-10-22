Uşak'ta kamyon çarptığı otomobili hurdaya çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uşakın Banaz İlçesine bağlı Gürlek Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Cantürk yönetimindeki 64 FP 194 plakalı otomobil ile M.A. kontrolündeki 64 ABM 731 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi Banaz Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil sürücüsü Mehmet Cantürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.