03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:19

Uşak'tan gelen son dakika haberi sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. 27 yaşındaki Baran Güven'in 26 yaşındaki eşi Berivan Güven, 7 ay önce kocası işteyken evden kaçtı. Haber göndererek boşanmak istediğini söyleyen Berivan Güven, sevgilisi Özcan Güven ile yaşamaya başladı. Akrabalarının 'namusunu temizle' baskılarına dayanamayan Baran Güven, sokak ortasında karısının sevgilisini öldürdü. Katil, eşi Berivan Güven'e ise dokunmadı.

AKRABA BASKISI

Yeni Asır'ın haberine göre, eşinin kendisinden boşanmadan başka biriyle yaşaması üzerine akrabaları tarafından Baran Güven'e namusunu temizlemesi için baskı yapıldı. Baskılara dayanamayan Güven, korkunç cinayetin planını yaptı. Eşini ve sevgilisini takip eden Baran Güven, Korupark'ta pusu kurdu. Baran Güven, karşısına çıktığı Özcan Güven'e 10 el ateş etti. Tabancanın şarjörünü boşaltan Güven, öfkesini alamayıp yerde kanlar içerisinde yatan adamı 22 yerinden bıçakladı.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öfkeli koca, eşi Berivan Güven'e dokunmayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yerde yatan sevgilisinin başında feryat eden Berivan Güven'i gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Güven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimleri, katil zanlısı Baran Güven'i kısa sürede yakalayıp göz altına alındı.

'GURURUMA YEDİREMEDİM'

Eşinin sevgilisini vahşice öldürüp kaçan Baran Güven, cinayetin ardından sosyal medyadan 'namusumu temizledim' mesajını paylaştı. Kısa sürede yakalanan Güven emniyette verdiği ifadede, eşinin kendisinden boşanmadan başkasıyla yaşamasını gururuna yediremediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran Güven tutuklanarak cezaevine gönderildi.