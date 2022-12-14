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Uşak'ta otomobil, yolcu trenine çarptı: 2 ağır yaralı

Uşak'ta hemzemin geçitte yolcu trenine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 06:41 - Güncelleme:
Uşak'ta otomobil, yolcu trenine çarptı: 2 ağır yaralı
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Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 64 ACE 927 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte bariyer kapalıyken kontrolden çıkarak, makinist M.A.K. yönetimindeki İzmir-Konya seferini yapan 32007 sayılı yolcu trenine yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilde ağır yaralanan Y.Ö. (28) ve M.A.Y. (26) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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