Güncel

Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

AA22 Eylül 2025 Pazartesi 06:43 - Güncelleme:
Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ABONE OL

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen E.İ. (35) idaresindeki 45 FN 700 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağı'nda Y.Ç. (52) idaresindeki 35 FJ 374 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince otomobildeki Ahmet K'nin (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü E.İ. ise gözaltına alındı.

