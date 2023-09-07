Uşak'taki silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Kemalöz Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi 9. Site Sokak'ta, E.C.K. (27), H.S. (25) ve A.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, E.C.K. tabancayla, H.S. tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan E.C.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, H.S. ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.



E.C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan A.Ü'nün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



Öte yandan olay anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga anı, silahla ateş açılması ve çevredekilerin kaçışması yer alıyor.

