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Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9'u yabancı uyruklu 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Türk vatandaşı kadın B.C. (20) ise emniyette serbest bırakıldı.

Afgan uyruklu A.B. (23), N.S. (21), B.R. (22), S.A.M. (30), İran uyruklu C.T.A. (28), M.H. (30) ise savcılık talimatıyla "uyuşturucu madde bulundurdukları ve kullandıkları" gerekçesiyle "kamu düzenine aykırı davranmak" nedeniyle sınır dışı edilmeleri için Uşak Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerden Afgan uyruklu M.M. (30) ile İran Uyruklu J.J. (23) ve S.T.S. (24), "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu bazı kişilere yönelik dün operasyon düzenlemiş, 9'u yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Narkotik köpeği "Tora" eşliğinde bir evde yapılan aramada 9,20 gram Afyon sakızı, 7,9 gram metamfetamin, 7,35 gram eroin, 5,15 gram reçine esrar, 16,40 gram kubar esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aletler ve 1 hassas elektronik terazi ele geçirilmişti.

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