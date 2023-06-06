Kız Kulesi, hizmete açıldı ancak dünyanın en güzel manzaralı yürüme yolları İBB tarafından çevre düzenlemesi gerekçesiyle kapatıldı. Çevre düzenlemesinin ne zaman biteceği merak edilirken akıllara 3 yıldır kapalı olan Kuzguncuk sahili geldi. Vatandaşların, keyifli vakit geçirdiği ve çocukların oyun oynadığı alanın 3 yıldır kapalı olması halkı bezdirdi. Aynı manzarayla karşı karşıya kalmak istemeyen Üsküdar halkı, Kız Kulesi sahil yolundaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, vatandaşların bir an önce bitirilmesini istediği sahil yoluyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı ve İBB'ye seslendi.

Mega kent İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 11 Mayıs'ta vatandaşların ziyaretine açıldı.

Vatandaşlar, 1 Haziran'a kadar Kız Kulesi'nin ücretsiz olarak ziyaret etti tarihi yapıyı inceleme fırsatı buldu.

Kız Kulesi, hizmete açıldı ancak dünyanın en güzel manzaralı yürüme yolları CHP'li İBB tarafından çevre düzenlemesi gerekçesiyle kapatıldı.

KADERİ KUZGUNCUK'A BENZEMESİN

Çevre düzenlemesinin ne zaman biteceği merak edilirken akıllara 3 yıldır kapalı olan Kuzguncuk sahili geldi. Vatandaşların, keyifli vakit geçirdiği ve çocukların oyun oynadığı alanın 3 yıldır kapalı olması halkı bezdirdi. Aynı manzarayla karşı karşıya kalmak istemeyen Üsküdar halkı, Kız Kulesi sahil yolundaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.

'BU İŞ 1-2 KİŞİYLE YAPILMAZ'

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, vatandaşların bir an önce bitirilmesini istediği sahil yoluyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Hilmi Türkmen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı. Durum bu!

Defalarca gittik, "bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz" dedik ama değişen bir şey yok.

Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz!

Burası Google istatistiklerine göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Hergün yüzbinlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor. Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz.

"GEREKENİ HIZLA YAPIN"

Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu. Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz. Lütfen gerekeni hızla yapın.