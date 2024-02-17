Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: Mevcut İBB yönetimi Üsküdar'a bir çivi dahi çakmadı

Üsküdar Belediyesi tarafından Çavuşdere Spor Sarayı'nda Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı Osman Boyraz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu İstanbul AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, MHP Üsküdar ilçe Başkanı Naim Özcetekin, YouTuber Abdurrahman Uzun da katıldı. Halk oyunları ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı Kur'an -ı Kerim tilaveti ve Başkan Hilmi Türkmen'in bugüne kadar Üsküdar'da yaptıkları projeler ve yeni projelerinin tanıtım videosuyla devam etti. "Hazırız Kararlıyız" başlığı ile tanıtılan eserler ulaşım, kültür, eğitim, yeşil alan, sağlık gibi birçok konuda projelerden oluşuyor.

"MİLLETİMİZİN HUZURUNA ALNIMIZ AK, YÜZÜMÜZ PAK OLARAK ÇIKIYORUZ"



Proje tanıtım toplantısında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar aslında yeni bir belediye, 1984 yılında belediye olmuş. 40 yılı geride kalmış bir belediyecilik tarzı, tavrı ve alışkanlığı var. Bu 40 yıl içerisinde AK belediyeler olarak şükürler olsun ki, milletimizin huzuruna alnımız ak, yüzümüz pak olarak çıkıyoruz. Geçtiğimiz 10 yıl, geçtiğimiz 20 yıl Üsküdar'a eğitimden, kültüre, spordan sağlığa, alt yapıdan üst yapıya devrim niteliğinde alt yapı çalışmalarla aziz milletimizin karşısındayız. Hükümetimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, 31 Mart'tan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum ile birlikte Üsküdar, Büyükşehir ve Bakanlık el ele vererek bu dönemde yaptığımız işlerin çok daha iyisini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

"BİR NUMARALI GÜNDEMİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM"



Konuşmasına devam eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bizde proje bitmez, bizde çalışma bitmez, hizmet aşkı asla bitmez, Çünkü, biz aziz milletimize yürekten ve kalpten sevdalıyız. Sözümüz sadece lafta kalmıyor, eylemlerimizle, icraatlerimizle ve eserlerimizle bunu ortaya koyuyoruz. Bir numaralı gündemimiz, kesinlikle ve tartışmasız, kentsel dönüşüm olacak. Bu yorgun yapılarla geleceğe güvenle bakamayız. Üsküdar, İstanbul ve Türkiye ne yazık ki deprem kuşağındayız. Depremi ertelemek imkanımız yok. Ama depreme hazırlıklı olma imkanımız var" dedi.

Başkan Türkmen, "Üsküdar'a mevcut İBB yönetimi bir çivi dahi çakmadı. Hiçbir yeni projesi yok. Kim ne derse desin, o sosyal medyadaki süslü cümlelere milletimizin karnı tok. Üsküdar belediye başkanı olarak söylüyorum. Üsküdar'da İBB'nin bir çivisi bile yok. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve bakanlığımız el ele vermek durumundayız. Aynı hedefe kilitlenmek durumdayız. Hem Üsküdar'da yine yeniden AK Parti, hem de İstanbul'da da yeniden AK Parti diyoruz. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına dair zerre kadar bir endişemizin olmadığını söylemek isterim. İnşallah 31 Mart akşamı Üsküdar, İstanbul ve Türkiye el ele, gönül gönüle aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.