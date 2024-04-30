Üsküdar Belediyesinde işçi kıyımı! Onlarca kişiyi kapı önüne koydular

Üsküdar Belediyesi'nin eski başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde Üsküdar Belediyesinden 71 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK'İN SÖZLERİNİ ALINTILAYARAK AÇIKLADI

Türkmen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "1 Mayıs'ta Taksim'e. Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." sözlerini alıntılayarak, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı.

