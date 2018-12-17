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Bahçe duvarına el yapımı zaman ayarlı bomba koydular

Üsküdar Kısıklı'da bir holdingin bahçe duvarına el yapımı zaman ayarlı bomba koyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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İstanbul Üsküdar Kısıklı'da bulunan bir holding binasının duvarına iple bağlanmış pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği koyan MLKP üyesi 1’i kadın 2 kişi yakalandı. Operasyonda el bombası bulunurken, 2 kişinin başka eylemlere karıştıkları da belirlendi.
 
Kısıklı’da bulunan holding binasının güvenlik görevlisi, 12 Aralık 2018 günü saat 20.00 sıralarında binanın duvarlarının iç kısmında bir pet şişenin iple bağlanmış olduğunu görerek durumu polis ekiplerine bildirmişti.
 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemede duvarda asılı olan pet şişenin saat 22.30’a ayarlanmış zaman ayarlı bir bomba olduğunu tespit etmişti. Bomba düzeneği etkisiz hale getirilirken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri pet şişe üzerinde parmak izi çalışması yapmıştı.
 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada bombayı MLKP örgütünün kadın üyesi B.M. ile birlikte 2 kişinin koyduğu belirledi. Ekipler dün akşam Ataşehir’de operasyon düzenledi. B.M. ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Aramada el bombası bulundu. 2 kişinin İzmir ve Bursa’da polise ve bazı parti binalarına eylem düzenledikleri belirlendi.

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