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Üsküdar'da apartman dairesinde doğalgaz patlaması

İstanbul Üsküdar'da, bir dairede meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
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Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan patlama nedeniyle dairenin camları ile çevredeki araçlarda da hasar oluştu.

İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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