Üsküdar'da metrobüs kazası
Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı.
- DHA
Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
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