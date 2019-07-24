25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,725
  • 6,3834
  • 261.799
  • 102112
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Üsküdar'da metrobüs kazası

Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ünlü banka uyardı: Doların sonu geliyor

Ünlü banka uyardı: Doların sonu geliyor

İstanbul'un göbeğinde vahşet! Yakalandılar

İstanbul'un göbeğinde vahşet! Yakalandılar

Galatasaray'dan Balotelli sürprizi!

Galatasaray'dan Balotelli sürprizi!

ABD'nin kararıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Acziyet göstergesi

ABD'nin kararıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Acziyet göstergesi

Türkiye'den ilk firar eden FETÖ'cüydü... Her taşın altından o çıkıyor

Türkiye'den ilk firar eden FETÖ'cüydü... Her taşın altından o çıkıyor

Küresel gemi krizi! Bu kez Rus gemisine el koydular

Küresel gemi krizi! Bu kez Rus gemisine el koydular

Şaşırtan gerçeği aracını satmak için gittiği noterde öğrendi

Şaşırtan gerçeği aracını satmak için gittiği noterde öğrendi

Bakan Soylu'dan İstanbul'daki kayıtsız göçmenlerle ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan İstanbul'daki kayıtsız göçmenlerle ilgili açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ringde aldığı darbelerle öldü

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları ilk kez...

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları ilk kez...

Doğanın medeniyete karşı zaferinden kareler...

Doğanın medeniyete karşı zaferinden kareler...

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

Beğeni rekorları kıran fotoğrafların arka perdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA