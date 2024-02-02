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Güncel

Üsküdar'da park halindeki cip alevlere teslim oldu

Üsküdar'da park halinde bulunan cip yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın cipin önünde park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hemen kontrol altına alırken cip kullanılamaz hale geldi.

İHA2 Şubat 2024 Cuma 05:18 - Güncelleme:
Üsküdar'da park halindeki cip alevlere teslim oldu
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Üsküdar Murat Reis Mahallesi Yeni Dersane Sokak üzerinde park halinde bulunan 38 HZ 363 plakalı cipin motor kısmı henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.

Saat 02:30 civarında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın cipin önünde park halinde duran 34 DRC 966 plakalı otomobile de sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını önledi ve söndürdü.

Polis olay yerinde güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan olmazken cip yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının sıçradığı diğer otomobilde de ufak çaplı bir yanma oldu.

Otomobil sahibi Kerim Eraslan olay ile ilgili, "Biz uyuyorduk, zaten buraya çevik kuvvet çok yakın olduğu için büyük ihtimalle devriye atan polislerden bir fark etti. 5-6 tane polis megafonlar ile mahalle sakinlerine seslendi.

Bu şekilde duyduk uyandık. Yani kundaklama mı normal bir yanma mı bilmiyoruz. Çok fazla araba olduğu için, sokaklar da dar olduğu için bu arabalar yanıyor. Benim arabama da sıçramış oldu. Geçmiş olsun diyelim' dedi.

  • yangın kontrol
  • itfaiye olayı
  • araç hasarı

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