Üsküdar'da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu

Kaza, Pazar akşamı Çengelköy'de meydana geldi. İddialara göre caddede seyir halinde ilerleyen ve içinde 2 kişinin olduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada ters dönen otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak, durabildi. Kaza anında kaldırımda yürüyenler, ölümün eşiğinden döndü.

YANAN OTOMOBİLDEKİLER İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kaza sonrası otomobilden alevler yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen araçtakilerin yardımına koştu. Vatandaşlar ters dönen aracın kapısını açmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bu sırada araçta bulunan biri kadın 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle otomobildeki alevlere müdahale etti.

KALDIRIMDA YÜRÜYENLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza sırasında kaldırımda yürüyenler facianın eşiğinden döndü. Aracın park halindeki bir araca çarptıktan sonra havalanarak kaldırıma doğru geldiği sırada kaldırımda yürüyen iki kişi ölümden döndü. Gençlerden biri aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, ayağına gelen bir kaya parçasıyla yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde caddede ilerleyen otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra havalanarak, ters dönüyor. Kaldırıma çıkan araç, ağaca çarparak, durabiliyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Yanmaya başlayan araçtakilere çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalışıyor. Araçtakiler kendi imkanlarıyla araçta çıkarken, bir kişi otomobilden çıkan alevleri söndürmeye çalışıyor.