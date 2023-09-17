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Üst düzey hainler öldürüldü! Terörist toplantısına yerli bomba sürprizi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait 31 hedef imha edildi. Milli ve yerli bombaların kullanıldığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya son dönemlerin en ağır darbesi vuruldu. Nüfuz Edici Bomba'nın da kullanıldığı operasyonda, mağaralarda gizlenen ve toplantı halinde olan aralarında sorumlu düzeyde teröristlerin olduğu çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Sabah17 Eylül 2023 Pazar 08:11 - Güncelleme:
Üst düzey hainler öldürüldü! Terörist toplantısına yerli bomba sürprizi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinin terör örgütü PKK/YPG'den temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması için başlatılan operasyonlar devam ediyor. Kuzey Irak'ın Zap Vadisi, Avaşin-Basyan, Gara ile Metina Dağı bölgesindeki 'Pençe-Kilit' ve 'Pençe Harekâtı' hava destekli olarak sürürken, bölgede son günlerde yaşanan hareketlik üzerine 13 ve 15 Eylül tarihlerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile keşif gözetleme vasıtalarıyla istihbarat çalışmaları yapıldı. Daha önceki yıllarda 13 askerimizin şehit edildiği Gara Dağı bölgesinde, kalabalık terörist grubun gizlendiği ve toplantı halinde oldukları tespit edilince hava harekâtı için düğmeye basıldı.

SİHA DESTEĞİ

Söz konusu tarihlerde, Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü ile Malatya Askeri Erhaç Hava Üssü'nden F-16 ve F-4 savaş uçakları havalandı. Kapsamlı hava harekâtında SİHA'lar da (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından belirlenen bazı hedefler milli ve yerli bombalarla nokta atışı ile vuruldu.

SİVİL HASSASİYETİ

Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK'ın Türk Hava Kuvvetleri için ürettiği milli ve yerli bombaların kullanıldığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya son dönemlerin en ağır darbesi vuruldu. Sabah'ın haberine göre, Milli ve yerli olan yerüstü ve yeraltındaki hedeflerde etkili olan Nüfuz Edici Bomba'nın (NEB) da kullanıldığı operasyonda, mağaralarda gizlenen ve toplantı halinde olan aralarında sorumlu düzeyde teröristlerin olduğu çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada 31 hedefin imha edildiği, sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

  • Nüfuz Edici Bomba

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