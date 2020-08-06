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Usta sanatçı Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı

'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçı Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı. Sayıner'in yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 15:36
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, AA muhabirine, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner kimdir?

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