Usta sanatçının katili Güney Kıbrıs'ta kıskıvrak yakalandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmış isimlerinden seramik resim ve heykel ustası Hasan Işık Özgöçmen'nin katil zanlısı yakalandı.
- İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) meşhur seramik resim, heykel ustası 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in katili Güney Kıbrıs Rum Kesimine bağlı Limasol ilçesinde Rum polisi tarafından yakalandı. KKTC makamları yakalanan cinayet zanlısı Muhammad Salman'nın iadesi ile ilgili iade işlemleri başlattığını duyurdu.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Özgöçmen'in cansız bedeni 30 Eylül'de ormanlık alanda bulunmuştu.
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