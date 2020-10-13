AA 13 Ekim 2020 Salı 09:16 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 09:27

Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtına akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 09.00-21.00 saatleri arasında Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirildi.

Açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA BAZI FERİBOT SEFERLERİ FIRTINA NEDENİYLE İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki 07.00 ve 11.00 ile Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00 ve 13.00, Bozcaada-Geyikli hattındaki 10.00 ve 13.00 ile Geyikli-Bozcaada hattındaki 11.00 ve 14.00 seferleri geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den 17.00 ve 21.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, 16.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 17.00 ve 19.00 seferleri ise belirlenen saatlerde yapılacak.

Fırtınanın etkisini kaybetmesi ile tarifeler normale dönecek.