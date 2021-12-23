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Uyurlarsa emekleri boşa gidecek! Zorlu nöbet başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda sebze yetiştiren çiftçiler, zirai dona karşı soba yakarak nöbet tutmaya başladı. Domates yetiştiricisi İsmet Ateş, 'Bir dikkatsizlik gösterip uyuyakalırsak tüm ürünlerimizi don vurur bizim de emeklerimiz boşa gider.' dedi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 02:22 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 02:53
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İlçe çiftçileri, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün zirai don uyarısının ardından ürünlerinin zarar görmemesi için önlem aldı.

Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde bir dönüm serada domates yetiştiren İsmet Ateş, gazetecilere, "Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceyi gösterince ürünlerimizi dondan korumak için sobalarımızı yakarak sıcaklığı 4 dereceye çıkarttık. Sıcaklığı 4 derecenin altına düşürmemek için sabaha kadar nöbet tutacağız. Bir dikkatsizlik gösterip uyuyakalırsak tüm ürünlerimizi don vurur bizim de emeklerimiz boşa gider." dedi.

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