Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya'daki operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı. Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti.

Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen baron savcı Osman Yarbaş, Antalya'da gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında bir örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog dikkat çekerken, yapılan görüşmede örgüt üyesinin bir doktordan takipsizlik kararı karşılığında 400 bin lira para istemesi belgelendi.

SKANDAL MESAJLAR

Sabah'ın haberine göre, Ele geçirilen WhatsApp konuşmalarında, örgüt üyesinin savcının talimatıyla bir doktordan "takipsizlik kararı" karşılığında para istediği yer alırken, örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog şöyle:

Savcı: Sen ara doktoru. De ki geldin mi Adana'ya diye sert konuş.

Örgüt üyesi: Hafta içi gelemem diyor hafta sonu geleyim diyor.

Savcı: İzin alıp gel deseydin. Senin keyfini mi bekleyeceğiz deseydin.

Örgüt üyesi: O zaman geleyim dedi. Yalnız çok para istiyorsunuz diyor. 100 bine çok diyor. Daha 400 bile demedim.

Savcı: İster ver ister verme diye söyle. 400'ü söyleseydin ya.

Örgüt üyesi: Ne kadar süre verelim parayı toplaması için.

Savcı: Net ol. 400'ü de söyle. Gelmezse neler olabileceğini anlat. İhraç olacağını falan.

Örgüt üyesi: Anlattım. 400 imkânsız diyor.

Savcı: Bu kaşınmaya başladı gibi. Para lazım ya 100 bini alsak mı?

Örgüt üyesi: Konuştum abi param yok açılsın dava dedi.

Savcı: Açarız biz de.

HSK SAVUNMA İSTEDİ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca Osman Yarbaş hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan iki ayrı inceleme başlatıldı. Yarbaş'ın bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

HSK GÖREV SUÇUNDAN SAVUNMASINI İSTEDİ

Osman Yarbaş'ın gözaltına alınmasıyla HSK İkinci Dairesi, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle görev suçu işleyen Osman Yarbaş'ın savunmasını istedi. Osman Yarbaş'ın 10 gün içinde savunma vermesinin ardından HSK İkinci Dairesi, baron savcının meslekten ihracını görüşecek.