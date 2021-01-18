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Uyuşturucu imalathanesine jandarma baskını

Denizli'nin Honaz ilçesinde sentetik uyuşturucu imal edip sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 16:23 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:23
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İl Jandarma Komutanlığı ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde bir kişinin sentetik uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, emici özelliği olan 101 parça kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 150 lira, 1100 gram sıvı sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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