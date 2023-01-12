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Uyuşturucu kullanarak kendisine şiddet gösteren eşini ihbar etti: Cezaevine gönderildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kadın eşinin uyuşturucu kullandığını telefonla arayarak ihbar etti. Evde çok sayıda uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
Uyuşturucu kullanarak kendisine şiddet gösteren eşini ihbar etti: Cezaevine gönderildi
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Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefonla polisi arayan H.Ç. evde kocasının uyuşturucu kullandığını ihbar etti. Uyuşturucu etkisiyle eşi tarafından sık sık tehdit ve darp edildiğini söyleyen kadının şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, alüminyum folyo kağıda sarılı 16.94 gram 78 adet fişek halinde eroin ve bir başka poşette de yine alüminyum folyo kağıda sarılı halde 206 adet 19.97 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli A.İ.Ç, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, adil makamlar karşısına çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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