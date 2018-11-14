Uyuşturucu maddeler kalorifer kazanlarında imha edildi
Adıyaman’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü operasyonda ele geçirilen 90 kilogram uyuşturucu, alınan karar ile kalorifer kazanlarında imha edildi
- İHA
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu tacirlerinden ele geçirilen 90 kilogram uyuşturucu alınan karar ile imha edildi. Uyuşturucu maddeler polis lojmanlarına getirilerek burada bulunan kalorifer kazanlarına atıldı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin gözetiminde kalorifer kazanlarına atılan uyuşturucu maddeler yakılarak imha edildi.
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