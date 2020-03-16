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Uyuşturucu operasyona 2 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece Güven Timleri'nin yaptığı şüphe üzerine durdurdukları kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin sorgulanması sonrası, uyuşturucuyu satan kişi de gözaltına alındı.

DHA16 Mart 2020 Pazartesi 11:48 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:48
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Güven Timleri, Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde 28 Şubat günü saat 17.00 sıralarında şüphelendikleri Ferhat T.(34)'yi durdurarak üst araması yaptı. Polis, Ferhat T.'nin üzerinde yaptığı aramada 5 gram eroin ele geçirdi. Ferhat T. gözaltına alınırken, ekipler şüphelinin uyuşturucu temin ettiği kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ferhat T.'nin uyuşturucu maddeyi aldığı Azerbaycan uyruklu Azar P.(31)'ye ulaşan polis, müşteri gibi davranarak satıcıyla buluşma ayarladı. Atatürk Mahallesindeki buluşma noktasına gelen Azar P. emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, üzerinde 5 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışı yapan Azar P.'nin evinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 70 gram eroin, hassas terazi, 14 bin 462 Lira ve 105 dolar ele geçirilirken, evde bulunan Azerbaycan uyruklu Günel R.(25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Azar P. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Günel R. ve Ferhat T. adli makamlarca serbest bırakıldı.

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