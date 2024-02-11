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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama

Ataşehir'de, sera olarak kullanılan depo ile 2 rezidansa düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA11 Şubat 2024 Pazar 10:55 - Güncelleme:
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüphelilerin ürettikleri uyuşturucuyu kent genelinde "torbacı" olarak tabir edilen kişilere sattığını belirledi.

Şüphelilerin Ataşehir'de bulunan bir depoyu uyuşturucu üretmek için sera haline getirdikleri tespit edildi.

JASAT timlerinin sera ile şüphelilerin ikamet ettiği 2 rezidansa düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Yaklaşık 120 kilogram sentetik uyuşturucu, 550 kök kenevir bitkisi, 130 gram uyuşturucu, lüks otomobil, 2 kurutma odası, 72 kurutma fanı, 16 klima, 8 karbon filtre, 2 filtreli baca ile 70 kilogram gübre ele geçirilen operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 86 bin lira, 400 dolar ve 20 gram altına da el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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