İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7935
  • EURO
    20,3538
  • ALTIN
    1156.16
  • BIST100
    5255.73
Güncel

Uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA17 Ocak 2023 Salı 14:48 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezine bağlı Suveren köyünde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde, kullanma aparatları ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.