İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2023 Pazartesi / 24 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8006
  • EURO
    20,3759
  • ALTIN
    1156.93
  • BIST100
    5049.58
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucu operasyonu: Madde yetiştiren 3 kişi tutuklandı
Güncel

Uyuşturucu operasyonu: Madde yetiştiren 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonu: Madde yetiştiren 3 kişi tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kadıköy'de 14 Ocak'ta narkotik madde satışı yaptığı ileri sürülen Ş.K'nın, Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirdiğini belirleyen ekipler, Kağıthane Esentepe Mahallesi'nde metruk bir binada da uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden Ş.K. Ümraniye'de, P.K.A, Y.K. ve M.S. ise Kağıthane'de gözaltına alındı.

Adreslerde 5 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.K.A, Y.K. ve M.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.K. serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.