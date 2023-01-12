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Uyuşturucu operasyonunda 145 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 145 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda 145 kilogram toz esrar ele geçirildi
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Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 30 Eylül 2022'de uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyenlere yönelik Bingöl'ün Genç ilçesi merkezli soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gerekli çalışmalar tamamlanarak Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ocak'ta Bingöl ve Diyarbakır'da 36 şüpheliye yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında, faili firari olan 1 şüphelinin Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki ikametinde 10 Ocak'ta yapılan aramada, 145 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

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